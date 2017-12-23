2 kardeş silahlı saldırıda yaralandı

ERCİŞ(Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde Seyithan Satı ile kardeşi Yılmaz Satı, caddede kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Erciş\'in Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yarımada mahallesinde oturan Seyithan Satı ve kardeşi Yılmaz Satı, caddede yürerken, kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda Seyithan Satı ağır yaralandı, kardeşi ayağından vuruldu. Yaralı kardeşler ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.



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