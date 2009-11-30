T24 LogoT24 Logo
Gündem

2. Karabulut cinayeti mi?

Adana'da, kayıp olduğu bildirilen genç kız, 28 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülmüş durumda bulundu.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Adana'da, kayıp olduğu bildirilen genç kız, 28 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülmüş durumda bulundu.  

Alınan bilgiye göre, Seyhan Barajı ÇEAŞ Hidroelektrik Santrali Yüreğir kıyısında kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin, dün ''sinemaya gidiyorum'' diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kayıp olarak bildirilen Tuğçe Anlaş'a (20) ait olduğunu belirlediler.

Olay yerine gelen savcı ve doktorun yaptığı incelemede, genç kızın göğüs bölgesinde 28 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği belirlendi.

Cinayette kullanıldığı tahmin edilen ekmek bıçağı havluya sarılı durumda cesedin yanında bulunurken, genç kızın çantası ise olay yerinin yakınında suya atılmış olarak bulundu.

Anlaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24