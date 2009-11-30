2. Karabulut cinayeti mi?

T24 - Adana'da, kayıp olduğu bildirilen genç kız, 28 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülmüş durumda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Barajı ÇEAŞ Hidroelektrik Santrali Yüreğir kıyısında kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin, dün ''sinemaya gidiyorum'' diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kayıp olarak bildirilen Tuğçe Anlaş'a (20) ait olduğunu belirlediler.

Olay yerine gelen savcı ve doktorun yaptığı incelemede, genç kızın göğüs bölgesinde 28 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği belirlendi.

Cinayette kullanıldığı tahmin edilen ekmek bıçağı havluya sarılı durumda cesedin yanında bulunurken, genç kızın çantası ise olay yerinin yakınında suya atılmış olarak bulundu.

Anlaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.