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2 kadından birini öldürüp, diğerini yaraladı, evi ateşe verip kaçtı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç'u bıçaklayarak öldürüp, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer'i de yaraladıktan sonra, evi ateşe verip kaçtı

29 Eylül 2017 19:53

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Turhal İlçesi\'nde kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç\'u bıçaklayarak öldürüp, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer\'i de yaraladıktan sonra, evi ateşe verip kaçtı. Yaralı Gülcihan Köçer ve evde bulunan 4 aylık bebek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak\'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, girdiği iki katlı müstakil evde, Gülcihan Köçer ile  işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan oğlu Engin Köçer\'in nikahsız eşi Dursuniye Tunç\'a saldırıp, bıçakla yaraladı. Saldırgan daha sonra benzin döküp, evi ateşe vererek kaçtı. Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç\'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç\'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı.
Olayın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dursuniye Tunç\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, olay sonrası kaçarken görülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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