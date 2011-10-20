-239 kaçak göçmen yakalandı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, 18 Ekim'de toplam 239 kaçak göçmen yakalandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 18 Ekim Salı günü Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 53'ü Myanmar, 20'si Filistin, 10'u Afganistan, 9'u İran, 5'i Eritre, 2'si Kenya ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere toplam 100 kişi yakalandı. Ayrıca Suriye sınırında da Türkiye'ye kaçak olarak girmeye çalışan 1'i Suriye, diğeri Türk vatandaşı 2 kişi yakalanırken, Edirne ve Iğdır il merkezlerinde yapılan önleyici tedbir kapsamındaki kontrollerde, 52'si Myanmar, 40'ı Afganistan, 33'ü Pakistan, 10'u İran ve 2'si Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 137 kişinin Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamadığı belirlendi.