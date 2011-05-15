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Dünya

2 İSPANYOL DENİZCİYE 7 MİLYON $ FİDYE ÖDENDİ MOGADİŞU (A.A)

15 Mayıs 2011 14:07

-2 İSPANYOL DENİZCİYE 7 MİLYON $ FİDYE ÖDENDİ MOGADİŞU (A.A) - 15.05.2011 - Hint Okyanusu'nda geçen Aralık ayında kaçırılan iki İspanyol denizcinin serbest bırakılması için Somalili korsanlara 7 milyon dolar (yaklaşık 11 milyon TL) fidye ödendiği iddia edildi. AFP'nin telefonla bağlantı kurduğu Somalili bir korsan, "kıyı yakınında birbirinden ayrı olarak tutulan iki İspanyol rehineyi salıvermek üzere korsanların 7 milyon dolar aldıklarını" söyledi. Somalili korsan, anlaşma gereği paranın korsanların elinde bulunan bir İtalyan gemisine hava yoluyla getirildiğini, serbest bırakılan denizcilerin de bu gemiye gönderildiğini belirtti. İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesinin internet sitesinde dün, hükümet kaynaklarına atıfta bulunularak, iki İspanyol rehinenin kurtarıldığına ilişkin bir haber yayımlanmıştı. Somalili korsanlar, geçen Aralık ayında "Vega 5" gemisini Mozambik ile Madagaskar arasında bulunduğu sırada ele geçirmiş, geminin kaptanı Juan Alfonso Rey Echeverri ile astsubay Jose Alfonso Garcia'yı rehin almıştı. Geminin diğer 13 mürettebat üyesi Hintli denizciler tarafından kurtarılmıştı.

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