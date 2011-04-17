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2 İŞÇİNİN CESEDİ DAHA ÇIKARILDI İZMİR (A.A)

17 Nisan 2011 23:29

-2 İŞÇİNİN CESEDİ DAHA ÇIKARILDI İZMİR (A.A) - 17.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kapı imalathanesinde yaşanan patlama sonrası kendilerine ulaşılamayan 2 işçinin cesedi bulundu.  İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin dünden beri sürdürdüğü çalışmalar sonunda Mustafa Kurt ile eniştesinin kardeşi Harun Cirit'in cesetlerine ulaşıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı imalathanesinde dün meydana gelen patlamada işçiler Mustafa Demiralay ve Yener Erbaş ile yangına müdahale eden itfaiye eri Ozan Avşar ölmüştü. İşçiler Kurt ve Cirit'e ise ulaşılamamış ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 

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