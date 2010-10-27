-2 İNGİLİZ TARAFTARI ÖLDÜREN HÜKÜMLÜ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Galatasaray ile Leeds United takımları arasında 10 yıl önce yapılan futbol karşılaşması öncesi Taksim'de 2 İngiliz taraftarın ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Ali Baydar, Kartal'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu ceza Yargıtay tarafından onanan Ali Baydar'ı Kartal'da gözaltına aldı. Baydar, polisteki işlemlerin ardından cezasının infazının sağlanması amacıyla adliyeye sevk edildi. Galatasaray ile Leeds United futbol takımları arasında 5 Nisan 2000 tarihinde oynanacak maç öncesi Taksim'de Kevin Spelight ile Christopher John Loftus'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 20 kişi ile birlikte Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Baydar, 6 yıl 8 hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza dosyanın 2 kez gittiği Yargıtay tarafından onanmıştı.