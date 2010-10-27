T24 LogoT24 Logo
Spor

2 İNGİLİZ TARAFTARI ÖLDÜREN HÜKÜMLÜ YAKALANDI İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2010 18:19

-2 İNGİLİZ TARAFTARI ÖLDÜREN HÜKÜMLÜ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Galatasaray ile Leeds United takımları arasında 10 yıl önce yapılan futbol karşılaşması öncesi Taksim'de 2 İngiliz taraftarın ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Ali Baydar, Kartal'da yakalandı.  Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu ceza Yargıtay tarafından onanan Ali Baydar'ı Kartal'da gözaltına aldı. Baydar, polisteki işlemlerin ardından cezasının infazının sağlanması amacıyla adliyeye sevk edildi. Galatasaray ile Leeds United futbol takımları arasında 5 Nisan 2000 tarihinde oynanacak maç öncesi Taksim'de Kevin Spelight ile Christopher John Loftus'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 20 kişi ile birlikte Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Baydar, 6 yıl 8 hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza dosyanın 2 kez gittiği Yargıtay tarafından onanmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24