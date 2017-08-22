2 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep\'te jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 adrese düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş\'ın Pazarcık İlçesi\'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen Gaziantep\'te 2, Pazarcık\'ta ise 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler 15 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 56 kök hintkeneviri ele geçiririrken, 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Elbistan İlçesi\'nde ise Yapraklı Mahallesi\'nde mısır ekili tarlada 528 kök hint keneviri ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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