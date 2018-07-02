2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 2 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman ve Mersin’de 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; R.K., A.K., H.Ç. ve E.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

