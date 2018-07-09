2 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin ederek göreve başlamasının ardından İzmir ve Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı.

İzmir'deki top atışları ise 57'nci Topçu Tugayı'ndan gelen bir birlik tarafından Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Top atışları üç ayrı top ile denize doğru yapıldı.

Eskişehir'deki atışlar sırasında polislerin geniş güvenlik önlemi aldı. Top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

Top atışlarının 4'üncü Ordu Komutanlıklarının bulunduğu illerde yapıldığı öğrenildi.