2 ilde 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli İstanbul\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş\'ta 8, İstanbul\'da da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda \'ByLock\' kullandıklarını belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.