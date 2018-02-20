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2 ilde 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına al

20 Şubat 2018 19:08

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli İstanbul\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş\'ta 8, İstanbul\'da da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda \'ByLock\' kullandıklarını belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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