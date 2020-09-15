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3 ilde açık alanda sigara içme yasağı

15 Eylül 2020 18:20

Kastamonu'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda ve Çankırı'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesi yasaklanmıştı.

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