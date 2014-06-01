2 il, 7 ilçe ve 4 belde sandık başında

2 il, 7 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün yeniden sandık başına gidiyor. Ağrı ve Yalova, 1 Haziran'da en önemli iki seçim noktası olacak.

13 yerde seçmen bugün yeniden sandık başına gidecek. Seçimler, 2 il, 7 ilçe ve 4 beldede tekrarlanıyor.

Toplam, 181 bin 398 seçmen oy kullanacak.

Ağrı ve Yalova, 1 Haziran'da en önemli iki seçim noktası olacak.

AĞRI

Ağrı'da, seçimler bütün partilerin görevlileri, milletvekilleri, avukatlar, uluslararası gözlemciler huzurunda, büyük bir katılımla sükunet içerisinde sürüyor.

Kentte belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği için merkez ile köylerde 79 bin 498 seçmen, yerel yöneticileri seçmek için 310 sandıkta oy kullanıyor.

Ağrı'da, oy kullanma işlemi devam ederken bir vatandaşın ailesiyle at arabasıyla okula oy kullanmaya gitmesi ilginç görüntü oluşturdu.

100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Nesim Adıgüzel, eşi, ablası ve çocuklarıyla at arabasıyla oy kullanmaya gitti.

Adıgüzel, ailece oy kullanacaklarını belirterek, "Oyum köyde ama şehir merkezinde oturuyoruz. At arabasıyla köye

gidiyoruz. Bir saatlik yolumuz var" diye konuştu.

YALOVA

Yalova'da 15 okul ile bir cezaevinde kurulan 245 sandıkta oy kullanma işlemlerine başlandı.

Vatandaşların saat 08.00'den itibaren kayıtlı oldukları binalara giderek oy kullanmaya başladığı Yalova'da seçim 17.00'de sona erecek ve sayıma geçilecek.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Yalova'da, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenen belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "Hayırlısı olsun. Memleket kazansın, 'vefa' kazansın" dedi.

Oyunu kullanmak için Atatürk İlkokulu'na gelen partisinin belediye başkan adayı Vefa Salman'a eşlik eden İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin vefalı bir iş olduğunu söyledi.



Yalova'da bir okulda, belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.



BİTLİS GÜROYMAK

Bitlis'in Güroymak ilçesinde oy verme işlemine başlandı. Yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) iptal edilerek 1 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen Güroymak Belediye Başkanlığı seçimi için seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oylarını kullandı. Belediye başkanlığı seçimi için 44 sandıkta oy kullanacak olan seçmenler, ilçede 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanını belirleyecek. Oy verme işleminin saat 16.00'da sona ereceği ilçede erken saatlerden itibaren sandık başına giden vatandaşlar, seçimlerin iptal edilmesiyle ikinci kez oy kullanmaya geldiklerini belirterek, hakkı olan parti ve adayın kazanmasını temenni etti.

30 Mart'ta yapılan seçimlerde belediye başkanlığını BDP'nin adayı Mehmet Emin Özkan kazanmış, ancak AKP'nin adayı Hüseyin Mutlu'nun itirazı üzerine yapılan incelemenin ardından belediye başkanlığı seçimleri iptal edilerek 1 Haziran'da yeniden yapılması kararlaştırılmıştı.

YOZGAT SORGUN

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yenilenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulunca 30 Mart'taki yerel seçimlerin iptal edildiği 13 yerleşim biriminden biri olan Eymir beldesinde seçmenler, oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Eymir'de belediye başkanlığı seçimi için 9 sandıkta bin 713 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayımlar yapılacak, oylar ve tutanaklar jandarma eşliğinde Sorgun İlçe Seçim Kuruluna teslim edilecek. 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP adayı Çetin Mertoğlu'nun 5 oy farkla kazandığı seçimler, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle MHP tarafından yapılan itiraz sonucunda YSK tarafından iptal edilmişti.

TOKAT YEŞİLYURT

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yenilenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

Yüksek Seçim Kurulunca 30 Mart'taki yerel seçimlerin iptal edildiği 13 yerleşim biriminden biri olan Yeşilyurt'ta seçmenler, oy kullanacakları okullara sabah erken saatlerde geldi. Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar, oy kullanmaya başladı. Yeşilyurt'ta belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği seçimi için 12 sandıkta 3 bin 142 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçede oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Yeşilyurt'ta 30 Mart'taki seçimlerde AKP'nin adayı Kazım Misafir bin 410, MHP'nin adayı Kübra Sever Taşkıran ise bin 360 oy almıştı. İl Seçim Kurulu, MHP adayı Taşkıran'ın "engelli vatandaşların yerine 1007 nolu sandık başkanının oy kullandığı" yönündeki itirazı üzerine, seçimin iptal edilerek, 1 Haziran'da yeniden yapılmasına karar vermişti.

NİĞDE BAĞLAMA

Niğde'nin merkeze bağlı Bağlama beldesinde yenilenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Bağlama'da yaşayan seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara geldi. Belde belediye başkanını seçmek üzere sandık başına giden seçmenler, seçim görevlilerince yapılan kontrollerin ardından oy kullanmaya başladı. Bağlama'da 5 sandıkta bin 533 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Beldede oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. 30 Mart yerel seçimlerinde Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde CHP Belediye Başkan adayı Muammer Afşar 570, MHP adayı Murat Karakuzu 568 oy almış, 2 zihinsel engelli vatandaşa oy kullandırıldığı gerekçesiyle seçimler iptal edilmişti.

AFYON-EMİRDAĞ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde oy verme işlemi 08.00'de başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişiklikle nüfusu 2 binin altında kaldığı için belde statüsü iptal edilen ve Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından tüzel kişiliğinin devam etmesi yönünde karar verilen Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde, vatandaşlar sandık başına gidiyor. Yapılacak ara seçimle; belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve mahalle muhtarı yeniden seçilecek Gömü'de, AKP, MHP, Saadet ve DSP adayları yarışıyor. Beldede CHP belediye başkanlığı için aday göstermedi.

ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin iptal edildiği 13 yerden biri olan 6 bin 156 seçmenli Mahmudiye ilçesinde, oy verme işlemi başladı.

İlçede 4 ve merkez dışında 15 olmak üzere toplam 19 mahallede 30 sandıkta oy kullanılacak. Seçim sandık sonuçları Çifteler Adliyesi İlçe Seçim Kurulunca açıklanacak.

Seçimde, AKP'den Ayşe Güney, CHP'den İshak Gündoğan, MHP'den Nuri Yılmaz, Demokrat Parti'den Yahya Soysal, Saadet Partisi'nde Yasin Yentürk ve Büyük Türkiye Partisi'nde Celal Öz, belediye başkanı olmak için yarışıyor. 30 Mart'taki Mahalle İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı adayı olan Büyük Birlik Partisi'nin adayı Ali Şan, seçimlerden çekildi. İlçede 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Mahmudiye belediye başkanlığını CHP'nin adayı Gündoğan bin 511 oyla kazanmış, mevcut belediye başkanı, AKP adayı Ayşe Güney ise bin 504 oy almıştı. Bunun üzerine Güney, resmi olmayan sonuçlara itiraz etmiş, oyların yeniden sayım sonucunda Gündoğan'ın bin 508, Güney'in ise bin 507 oy aldığı tespit edilmişti. Güney'in İlçe Seçim Kuruluna ikinci itirazı üzerine oyları yeniden sayılmış ve Gündoğan ile arasında oy farkı, 1'den 2'ye yükselmişti. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu, "kısıtlı" denen özürlü vatandaşların oy kullandığı gerekçesiyle 17 Nisan'da ilçedeki seçimi iptal etmişti.

ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ

Şabanözü ilçesinde oy verme işlemi 08.00'de başladı. İlçede 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanını seçmek için vatandaşlar sandık başına gidiyor.

İlçe merkezinde 5 bin 876 seçmen, 23 sandıkta oy kullanıyor. Kent genelinde birçok seçmen, oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren oylarını kullanacakları okullara gidiyor. Erken saatlerde gelen bazı seçmenler, aileleriyle okullardaki sandıklarda oyunu kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. MHP'nin 30 Mart'ta yerel seçimlerin iptali için İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itirazı, 6 Nisan'da İl Seçim Kurulunca kabul edilmiş, belediye başkanlığı seçiminin 1 Haziran'da yenilenmesi kararlaştırılmıştı.

AYDIN-BUHARKENT

Aydın'ın Buharkent ilçesinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. İlçede, 9 bin 329 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 38 sandıkta oy kullanacak.

İlçe genelinde birçok seçmenin, oy verme işlemi başlamadan, oylarını kullanacağı okullara gelmesi dikkat çekti. Buharkent'te oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.



30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Aydın'ın Buharkent ilçesindeki belediye başkanlığı seçimi, AKP'nin "kısıtlılara ve 2 askere oy kullandırıldığı" itirazıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti.

KASTAMONU-ÇATALZEYTİN

Çatalzeytin ilçesinde kullanma işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulunca 30 Mart'taki yerel seçimlerin iptal edildiği ilçede, bin 872 seçmen için 2 okulda 7 sandık kuruldu. İlçede erken saatlerden itibaren sandık başlarına giden vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren oy kulanmaya başladı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir okuldaki sandıklarda oy kullanma işlemi sırasında yaşanan arbedede bazı oylar camdan dışarı atılmıştı. AKP adayının 10 oy farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin söz konusu olay gerekçe gösterilerek yapılan itirazı kabul edilip ilçedeki seçimler, iptal edilmişti.

ERZİNCAN-ÇADIRKAYA

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde yenilenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.

Çadırkaya'da yaşayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara ve diğer kamu binalarına geldi. Belde belediye başkanını seçmek üzere sandık başına giden seçmenler, seçim görevlilerince yapılan kontrollerin ardından oy kullanmaya başladı. Çadırkaya'da 6 sandıkta bin 188 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Beldede oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde 30 Mart'taki seçimlerde MHP adayı Sait Durgun ve Saadet Partisi adayı İshak Birol 351'er oy alınca, yeniden sayım yapılmıştı. Sayım sonucunda MHP adayının 2 oy fazla aldığının açıklanması üzerine, Saadet Partisi buna itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu, itiraz üzerine seçimlerin 1 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

NİĞDE-BAĞLAMA

Niğde'nin merkeze bağlı Bağlama beldesinde yenilenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Bağlama'da yaşayan seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara geldi. Belde belediye başkanını seçmek üzere sandık başına giden seçmenler, seçim görevlilerince yapılan kontrollerin ardından oy kullanmaya başladı.

Bağlama'da 5 sandıkta bin 533 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Beldede oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

30 Mart yerel seçimlerinde Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde CHP Belediye Başkan adayı Muammer Afşar 570, MHP adayı Murat Karakuzu 568 oy almış, 2 zihinsel engelli vatandaşa oy kullandırıldığı gerekçesiyle seçimler iptal edilmişti.

ÇORUM-ORTAKÖY

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aştavul beldesinde yeniden yapılan belediye başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Aştavul Şehit Mahsuni Türkmen İlköğretim Okulunda kurulan 6 sandıkta, saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre AKP, CHP, MHP ve Saadet Partisi'nin katıldığı seçimlerde oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısının bin 730 olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından okul etrafında oluşturulan güvenlik şeridinden geçen vatandaşlar, oy kullanacakları okulun önünde toplandı. Güvenlik güçleri sandıklarda yoğunluk yaşanmaması vatandaşları 5'er kişilik gruplar halinde içeriye alıyor.

Aştavul beldesinde 30 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimleri, İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

Beldede 30 Mart'ta gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Dursun Uzunca'nın 1 oy farkla seçimi kazanmasının ardından AKP İl Başkanlığı'nın sonuca itirazı üzerine, belediye başkanlığı için kullanılan oylar yeniden sayılmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için hazırlanan oy pusulalarının bulunduğu zarflardan birinin içerisinden, bir mahallenin muhtar adayının oy pusulasının çıktığı ve sandık kurulunun da söz konusu durum hakkında tutanak tanzim ettiği belirlenmişti.

Belediye başkanlığı seçiminde, CHP adayı Dursun Uzunca'nın 596, AKP adayı Mehmet Çelik'in ise 595 oy aldığını göz önünde bulunduran seçim kurulu, geçersiz sayılması gereken oyun, hangi partiden düşüleceğinin tespit edilememesi üzerine, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Fatih Karaca başkanlığındaki toplantının ardından belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine karar vermişti.

BAYBURT-AYDINTEPE

Aydıntepe ilçesinde oy verme işlemi başladı. Yapılan itiraz üzerine YSK tarafından iptal edilerek 1 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen Aydıntepe Belediye Başkanlığı seçimi için, saat 07.00'den itibaren seçmenler, sandık başına giderek oy vermeye başladı. Belediye başkanlığı için 8 sandıkta bin 752 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek.



MHP'li Haşim Şentürk AK Partli rakibini 7 oy geride bırakarak seçim önde bitirmişti.