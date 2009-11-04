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2. ihbar mektubu savcılığı ulaşmadı

Turan Çolakkadı, “İkinci ihbar mektubu bize ulaşmadı” dedi.

04 Kasım 2009 02:00

CUMHURİYET Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” başlıklı belgenin ıslak imzalı nüshasını gönderen Genelkurmay Karargahı'ndaki kimliği belirsiz ihbarcının elektronik posta ile yeni bir mektup gönderdiği iddiasını yalandı.

Turan Çolakkadı, “İkinci ihbar mektubu bize ulaşmadı” dedi. Medyada yer alan haberlere göre ihbarcı, iki sayfalık mektup ve eklentilerini gönderdi. İhbarcı, ıslak imzalı belgenin ortaya çıkmasından sonra Genelkurmay Karargah'ında dezenformasyon ve saptırma için önlem alındığını ileri sürdü. Bunun için internet siteleri açıldığını da ileri süren ihbarcı, bu konu ile ilgili bir andıç da gönderdi.

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