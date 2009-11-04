2. ihbar mektubu savcılığı ulaşmadı

Turan Çolakkadı, “İkinci ihbar mektubu bize ulaşmadı” dedi. Medyada yer alan haberlere göre ihbarcı, iki sayfalık mektup ve eklentilerini gönderdi. İhbarcı, ıslak imzalı belgenin ortaya çıkmasından sonra Genelkurmay Karargah'ında dezenformasyon ve saptırma için önlem alındığını ileri sürdü. Bunun için internet siteleri açıldığını da ileri süren ihbarcı, bu konu ile ilgili bir andıç da gönderdi.

