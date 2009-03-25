2. İddianameye Dündar ve eşi de girdi



Uğur Dündar isyan etti

'İntihar bile ederim'



'Aile namusumuz beş paralık ediliyor'

'Bari gelin öldürün'

Bu bölümde şu cümleler var.“Asala.doc” isimli bir MSword dosyasında ilhanhan@hotmail.com isimli e posta adresinden guler.komurcu@aksam.com.tr isimli e posta adresine gönderildiği, söz konusu e posta adresinin İlhami YANGIN isimli bir şahıs tarafından kullanıldığı, e posta içerisinde İlhami YANGIN isimli şahsın, “BTV kanalında haber müdürü olarak göreve başladım.. ama bu özer çiller çok küfürlü haberler yazdırmak istedi. bir müddet sonra yöneticilikten ayrıldım. yne kütüphaneye kapanmıştım. ama bir baktım ki, benim ismim silinmemiş künyeden. ve bütün mahkemeler bana açılıyor. hemen uğur dündara haber yolladım bana mahkeme açma diye. TUNCAY ÖZKAN da o sıralar arenada çalışıyordu. hemen araya girerek benle görüşmek istedi. görüştük, bana arenaya çıkmamı teklif etti.” “ayrıca uğur dündar ve aydın doğanla ilgili elimde ciddi belgeler resimler vardı. mesela uğur dündarın aile ilişkileri karısının sürekli brezilyaya gidişi kayınvalidesinin evi vs.” “sonra bir kızgınlık anında tuncaya dedim ki tamam bu iş ama bi şartla para isterim” “ankarada paramıaldım ve arenaya çıktım. naklen yayın değildi. çillerle ilgili attım tuttum.” “ertesi hafta aydınlık haber yaptı özer çiller ilhami yangın a 500 bin dolar önerdi diye. bilsem o parayı da alır onu savunurdum..” “eğer bu işi buradakesmez de sabah gazetelerde falan sürdürürseniz elimde banka dekontlarıyla kanal kanal gezer sizi rezil ederim dedim. o sıra tuncay ankaraya geldi yalvardı beni rezil etme diye.” “savcı çağırdı beni ankara basın savcısı çiller hakkında tatbikat yapmak için . anlat bildiklerini de di. ne anlatacağım dedim. basında böyle ne kadar para verilirse o kadar konuşuluyor. ben de aldığım para kadar yalan söyledim dedim. savcılık hiç bir şey yapmadı.” “bu aydın doğan hep böyle yapıyor baskı ve şantajla insanları kullanıyor. gerçi ben isteyerek yaptım ama yapmasaydım senelerce hapis ve milyarlarca para cezası ödemem gerekiyordu.” yazdığı...Söz konusu beyanlardan hareketle İlhami YANGIN isimli şahsın para karşılığında Tuncay ÖZKAN ile görüşerek Uğur DÜNDAR’ın Arena programına çıktığı, burada Çiller ile ilgili iddialarda bulunduğu, televizyonda çıkan haber dışında gazetelerde haber yapılmaması için Tuncay ÖZKAN’a şantaj yaptığı, basın savcılığı tarafından ifade için çağrıldığında anlatımlarını inkar ettiği...Bu arada Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar, Ergenekon soruşturmasının 2. iddianamesinde eşi ve ailesi ile igilili yer alan iddialara sert tepki gösterdi. Karısıyla ilgili olarak iddianamede "mesela uğur dündarın aile ilişkileri karısının sürekli brezilyaya gidişi kayınvalidesinin evi" cümlesi yer alan Dündar, "Bu namus meselesi. İntihar ederim" dedi...İşte Dündar'ın canlı yayındaki o sözleri;Bu bizim yargımızın Ergenekon iddianamesini hazırlayan savcılar benim onuruma, şerefime aile namusuma kurşun sıktı.Benim eşim evlendikten sonra hiç bir zaman tek başına yurt dışına çıkmadığı gibi hayatında Brezilya'ya gitmedi. Evliliğimiz döneminde Brezilya'ya gittiğini biri çıksın ispat etsin. Ben şu dakikada görevimi bırakacağım. Hatta intihar bile ederim. Bu namus meselesi.Birisi iftira atacak ve siz savcı olarak onun peşine düşmek varken onu aynen alacak ve onu yandaş basının kullanması için malzeme hazırlayacaksınız. Bunun ergenekon davası ile ne ilgisi var.Aile namusumuz şerefimiz beş paralık edilmek isteniyor. Ben Sayın Başbakana sesleniyorum, Sayın Başbakanın temiz olduğuna inandığım yüreğine sesleniyorum. Sayın Başbakan Emine Hanım'ın sık sık Brezilya'ya gittiğine dair size bir iftira atılsa, aile namusunuz karalanmak isterse ne yaparsınız.Sayın savcı size sesleniyorum. Bunun altına nasıl imza atarsınız... Vicdanı nasırlaşmamış cesareti prangalanmamış bütün hukuk adamlarına sesleniyorum; biri bizim namusumuzla oynarsa bunun hesabını yargıda sorarız. Ama yargı bunu yaparsa ne yapacağız...