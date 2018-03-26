2 haftada 3 işten kovuldu şimdi 22 ülkeye ihracat yapıyor

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) - EVREN Yurttaş 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yurttaş, iş hayatına atıldıktan kısa bir süre sonra 2 hafta içinde, 3 kez işten çıkarıldı.Yurttaş daha sonra 3 bin Türk Lirası sermaye ile kendi şirketini kurdu ve yaklaşık 2 yıl sonra da ürünün patentini aldı. Şimdi ise 22 ülkeye ihracat yapıyor.

İşsiz kaldıktan sonra birçok farklı sektörde çalışan Yurttaş bir süre sonra 2007 yılının Haziran ayında elektrikli eşyaların kartlarının yanmasını önleyen bir aşırı gerilim sönümleyici üretti. Ürettiği üründen aynı özelliklerde dünyada başka bir örneğinin olmadığını öğrenen Yurttaş daha sonra 3 bin Türk Lirası sermaye ile kendi şirketini kurdu ve yaklaşık 2 yıl sonra da ürünün patentini aldı. Şimdi ise 22 ülkeye ihracat yapıyor ve geliştirdiği ürün ise Türkiye\'nin TSE sertifikası alan ilk icadı oldu.

ELEKTRİK YANGINLARININ ÖNÜNE GEÇEN KART ÜRETTİ

Buluşunu yaptığı ürünün daha sonra dünyada olmadığını öğrenen ve patentini alan Evren Yurttaş ürünün buluş hikayesini şöyle anlattı: \"Bursa\'da olduğumuz için tekstil sektöründe elektrik kartları çok yoğun bir şekilde yanmaya başladı. Bunu engelleyip engelleyemeyeceğimizi sordular. Aşırı gerilim ve voltajın dalgalanması nedeniyle yandığını öğrendik. Bir devre olarak çözüm ürettik ve başarılı olduğunu zaman geçtikçe anlamaya başladık.\"

\"GARAJDA KURDU\"

Abisi ile birlikte apartmanın bodrum katında, garajdan girilen bir dairede şirketini kurarak üretime başlayan Yurttaş, şirketin kuruluş hikayesini de anlattı ve şunları söyledi: \"Babama dedim ki \'Bizi işe almıyorlar. Biz kendi şirketimizi kuralım ve ticarete atılalım.\' İcat ettiğimiz ürünü, üretim aşamasına geçirmemiz ise daha farklı oldu. Garajdan girilen ve apartman görevlilerinin kalması için boş bırakılan bir daire vardı. Kullanmak için babamdan izin istedim. Babam da apartmanda yaşayan kimseyi rahatsız etmemek kaydıyla izin verdi. Ancak ilk denememizde yaptığımız bir hatadan dolayı bütün binayı sis kapladı ve herkes aşağıya indi.\"

En zor olanın ailesini yaptığı işe inandırmak olduğunu söyleyen Yurttaş sözlerini şöyle noktaladı: \"Ticaretin dayak yemekten zevk alma sanatı olduğunu düşünüyorum ben. Ancak mücadele ettiğiniz zaman bir yerden sonra akmaya başlıyor ama o sabrı gösterebilmek çok önemli.\"

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