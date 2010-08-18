-2. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile son şampiyon Bursaspor arasındaki maçı Abdullah Yılmaz, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı ise Bünyamin Gezer yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler şunlar: 20 Ağustos Cuma: 21.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar 21.00 Konyaspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa 21 Ağustos Cumartesi: 21.00 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Fırat Aydınus 21.00 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor: Deniz Çoban 22 Ağustos Pazar: 20.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu 21.00 Galatasaray-Bursaspor: Abdullah Yılmaz 22.00 Manisaspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa 23 Ağustos Pazartesi: 21.00 Kasımpaşa-Bucaspor: İlker Meral 21.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Bünyamin Gezer