2. hafta görünüm

Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 2. haftasını Türk takımları, 2 galibiyetle kapatırlarken, 2. hafta maçları sonunda Fenerbahçe Ülker, ilk galibiyetini alarak, 3 puan ve averajla 3., 2. maçından da galibiyetle ayrılan Efes Pilsen de (D) Grubu'nda 4 puan ve averajla 2. sırada yer aldılar.



İlk haftanın tersine konuk ekiplerin hayli başarılı oldukları 2. haftada, 12 maçtan 5'ini konuk ekipler kazanmayı başardı. 2. hafta sonunda 4'er puan ve averajla (A) Grubu'nda Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb, (D) Grubu'nda da Rusya'nın USH CSKA Moskova takımları yer alırlarken, ligde 5 temsilcisi bulunan İspanya'dan da (B) Grubu'nda Regal FC Barcelona, (C) Grubu'nda ise TAU Ceramica Vitoria zirvede bulunuyorlar.



Ligde 2. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımının İngiliz pivotu Pops Mensah-Bonsu aldı.



21 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Mensah-Bonsu, takımının deplasmanda İtalyan ekibi Lottomatica Roma'ya 85-71 yenildiği maçta 30 dakika sahada kaldı. Mensah-Bonsu, bu sürede 23 sayı, 14 ribaunt (10 hücum-4 savunma), 2 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynayarak 37 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. Siyahi oyuncu ayrıca, bireysel istatistiklerde MVP kategorisinde 2 maç sonunda topladığı 52 ve ortalama 26 puanla bu kategorinin zirvesine yerleşirken, hücum ribaundu kategorisinde de toplam 16 ve 8 ortalamayla ilk sıraya çıktı.



Ligin 2. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:



MVP:



7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 44 (22)



8-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 43 (21.5)



Sayı:



1-David Logan (Asseco Prokom Sopot) 43 (21.5)



8-Milos Vujanic (Efes Pilsen) 36 (18)



9-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 35 (17.5)



Toplam Ribaunt:



1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 24 (12)



3-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) ve Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 18 (9)



8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 16 (8)



Savunma Ribaundu:



1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) ve Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 15 (7.5)



3-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 13 (6.5)



6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 12 (6)



Asist:



1-Omar Cook (Unicaja Malaga) ve Terrell McIntyre (Montepaschi Siena) 11 (5.5)



Top Çalma:



1-Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 7 (3.5)



Blok:



1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 8 (4)



-TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU-



Ligin 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:



-(A) GRUBU-



BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya): 83-72



Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 54-58



Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-Air Avellino (İtalya): 90-83



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-KK Cibona Zagreb 2 2 - 139 133 4



2-BC Pire Olympiakos 2 2 - 166 141 4



3-Maccabi Electra Tel Aviv 2 1 1 169 164 3



4-Unicaja Malaga 2 1 1 156 162 3



5-Air Avellino 2 - 2 152 173 2



6-Le Mans Sarthe Basket 2 - 2 133 142 2



-(B) GRUBU-



Regal FC Barcelona (İspanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 90-66



BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Montepaschi Siena (İtalya): 67-93



Asseco Prokom Sopot (Polonya)-SLUC Nancy (Fransa): 91-62



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-Regal FC Barcelona 2 2 - 172 120 4



2-Montepaschi Siena 2 2 - 173 138 4



3-Panathinaikos BSA Atina 2 1 1 144 141 3



4-Asseco Prokom Sopot 2 1 1 162 142 3



5-BC Zalgiris Kaunas 2 - 2 118 171 2



6-SLUC Nancy 2 - 2 116 173 2



-(C) GRUBU-



Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 90-91



Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-Alba Berlin (Almanya): 82-73



Lottomatica Roma (İtalya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 85-71



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-TAU Ceramica Vitoria 2 1 - 171 160 4



2-DKV Joventut Badalona 2 1 1 152 149 3



3-Alba Berlin 2 1 1 141 145 3



4-Fenerbahçe Ülker 2 1 1 152 153 3



5-Lottomatica Roma 2 1 1 148 139 3



6-Union Olimpija Ljubljana 2 - 2 154 172 2



-(D) GRUBU-



BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-USH CSKA Moskova (Rusya): 52-86



Armani Jeans Milano (İtalya)-Efes Pilsen (Türkiye): 71-81



BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 81-77



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-USH CSKA Moskova 2 2 - 176 116 4



2-Efes Pilsen 2 2 - 142 131 4



3-BC Partizan Igokea Belgrad 2 1 1 141 138 3



4-Real Madrid 2 1 1 164 147 3



5-Armani Jeans Milano 2 - 2 135 171 2



6-BC Panionios On Telecoms 2 - 2 118 173 2