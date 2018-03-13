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2 günlük bebek, hava ambulansı ile sevk edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, 2 gün önce dünyaya gelen erkek bebek, solunum yetmezliği nedeniyle hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

13 Mart 2018 18:59

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta, 2 gün önce dünyaya gelen erkek bebek, solunum yetmezliği nedeniyle hava ambulansıyla Ankara\'ya sevk edildi.
Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emine ile Okan Dalgıç çiftinin erkek bebeklerine solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara\'da tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bebeği almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu\'na indi. Bebek, sağlık ekibi tarafından kuvöz içerisinde helikoptere taşındı.
Minik bebek tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi.
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