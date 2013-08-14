Bolu'da iki gündür haber alınamayan başkan adayı bulundu

Bolu'da işyerinin önünden kaçırılan ve iki gündür haber alınamayan CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı adayı Sinan Ayhan yol kenarında bulundu. Ayhan'ın iki gün boyunca aç susuz bırakılıp, darp ve elektrikli işkenceye maruz kaldığı öne sürüldü

Radikal'in haberine göre, olay pazar gecesi saat 23.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Sinan Ayhan, gece saatlerinde sahibi olduğu iddia bayisinden çıktıktan kısa bir süre sonra 3 kişi tarafından kaçırıldı. Gece eve gitmeyen ve iki gün kendisinden haber alınamaması üzerine Sinan Ayhan’ın ailesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Sinan Ayhan, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi’nde bulunan evinin yakınında yol kenarına bırakıldı. Eve kadar güçlükle gitmeyi başaran Ayhan, kapıyı çaldıktan sonra yere düşüp yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil ekibi tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sinan Ayhan tedavi altına alındı. Haberi duyan aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın da bulunduğu partililer ve yakınları hastaneye akın etti.

ELEKTRİKLİ İŞKENCE İDDİASI

Tedaviye alınan ve vücudunda darp izleri olan Ayhan’ın kendisini kaçıran 3 kişi tarafından 2 gündür aç ve susuz bırakıldığı, elektrikli işkence gördüğünü söylediği öğrenildi. İki gündür kendisinden haber alamadıklarını belirten Sinan Ayhan’ın ablası Nurşen Özaydın, "Evinin yakınında yol kenarına bırakmışlar. Darp edilmiş. Kendisini kaçıran 3 kişi tarafından 2 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığını söyledi. Sağlık durumu şu an iyi. Olayın ne olduğunu yada niye kaçırıldığını bilmiyoruz. Kendisine geldiğinde daha sağlıklı bir açıklama yapacaktır" dedi. Polis, Sinan Ayhan’ı kaçıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.