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Dünya

2 GÜNDE 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A)

19 Nisan 2011 02:35

-2 GÜNDE 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 18.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Trablus'un batısında muhalif güçlerin kontrolündeki El Jabal El Garbi bölgesine düzenlediği yoğun bombardımanda son iki günde 100'den fazla insanın öldüğü bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir bölge sakini, Kaddafi güçlerinin bombardımanı sonucu bölgedeki Yefren ve Nalut kentlerinde muhalif güçler ile siviller arasından 110 kişinin öldüğünü belirtti. Bir diğer bölge sakini, "Kaddafi güçlerinin bölgede bir katliam yapmakta olduğunu, iki günde en az 100 kişinin öldüğünü" söyleyerek, bu güçlerin "evlere, hastanelere rastgele roket saldırısı düzenlediklerini, birçok ailenin Tunus'a kaçtığını" anlattı.

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