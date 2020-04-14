2 gün hiç aracın geçmediği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri için ödenecek para, Koronavirüs için vatandaştan SMS'le toplanan miktarı geçti

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri’nden sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 günde hiç araç geçmeyince garanti ödemeleri tavan yaptı. Sadece 2 günde bu köprüler için ödenecek garanti bedelleri, yurttaşlardan SMS yoluyla toplanan bağışları geçti.

BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, 12 Nisan 2020 itibariyle ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında SMS ile toplanan bağış adedi 53 milyon 524 bin liraya ulaştı. Bu tutarın toplanabilmesi için yurttaşlar 5 milyon 352 bin mesaj attı. 2 köprüye sadece bu hafta sonu için hazineden ödenecek garanti bedeli 56,6 milyon liraya ulaşmış durumda. Üstelik garanti bedellerine ABD’de yaşanan enflasyon da dahil ediliyor. İşte hesaplar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ►Açıldığı tarih: 26 Ağustos 2016 ►Sözleşmedeki araç başına garanti tutarı: 3 dolar + KDV ►2017-2019 arası ABD enflasyonu: yüzde 5,5 ►2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (dolar cinsinden) : 3,16 dolar + KDV ►2020 ilk 3 ayında ortalama dolar kuru: 1 dolar = 6,10 TL ►2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (lira cinsinden): 19,2 lira + KDV ►Günlük garanti edilen araç sayısı: 135 bin ( 2 günde 270 bin ) ►2 günde ödenecek toplam garanti bedeli: 5 milyon 184 bin TL + KDV