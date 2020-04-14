2 gün hiç aracın geçmediği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri için ödenecek para, Koronavirüs için vatandaştan SMS'le toplanan miktarı geçti

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü
►Açıldığı tarih: 26 Ağustos 2016
►Sözleşmedeki araç başına garanti tutarı: 3 dolar + KDV
►2017-2019 arası ABD enflasyonu: yüzde 5,5
►2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (dolar cinsinden) : 3,16 dolar + KDV
►2020 ilk 3 ayında ortalama dolar kuru: 1 dolar = 6,10 TL
►2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (lira cinsinden): 19,2 lira + KDV
►Günlük garanti edilen araç sayısı: 135 bin ( 2 günde 270 bin )
►2 günde ödenecek toplam garanti bedeli: 5 milyon 184 bin TL + KDV