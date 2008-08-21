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Spor

2. gümüş tekvandodan

Bayanlar 57 kilo tekvandoda mücadele eden Azize Tanrıkulu finalde Koreli rakibi Suejong'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı

21 Ağustos 2008 03:00

2008 Pekin Olimpiyatları Bayanlar 57 kilo tekvando müsabakalarında mücadele eden Azize Tanrıkulu final maçında Koreli rakibi Lim Suejong'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı; Erkekler 68 kiloda mücadele eden Servet Tazegül ise Perulu rakibi Peter Lopez'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu...

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Milli  Takımı'ndan bayanlar 57 kiloda gümüş madalya kazanan Azize Tanrıkulu,  cimnastik sporuyla uğraşırken, kolu kırıldığı için zorunlu olarak 14
 yaşından sonra tekvandoyla ilgilenmeye başladı.

29. Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını Konya'da yapan Azize  Tanrıkulu (22), o dönemde AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli  takımda yer alan ağabeyi Bahri Tanrıkulu ile birlikte 2 ağabeyinin  tekvando sporuyla uğraştığını söyledi.

Küçük yaşlarda tekvandoya ilgi duymadığını ifade eden Tanrıkulu, daha  çok sevdiği cimnastik sporuyla ilgilendiğini anlatmıştı.  Cimnastikle uğraşırken kolunun kırıldığını ve bu sporu bıraktığını  belirten Tanrıkulu, "Daha sonra ağabeylerimin tavsiyesi üzerine zorunlu  olarak 14 yaşından sonra tekvandoya başladım. O dönemden bu yana  tekvando sporunun içindeyim. Ağabeylerim sayesinde kendimi hızla  geliştirdim. Bugüne kadar Türkiye derecelerinin yanısıra 2005'te Avrupa  Şampiyonu ve Üniversiteler Dünya Şampiyonu, 2006'da dünya ikincisi  oldum. Birçok uluslararası turnuvad ve organizasyonda da derecelerim  var" dedi.

Tanrıkulu, Konya'daki hazırlık döneminde, oyunlardan altın madalyayla döneceğine inandığını söylemişti.  Erkekler 68 kiloda bronz madalya alan Servet Tazegül (20) ise  Almanya'da, sevdiği mahalle arkadaşlarının tekvandoya gittiğini, çoğu  zaman yalnız kaldığını ifade ederek, arkadaşlarının yanında olmak için  hevesle bu spora başladığını anlatmıştı.

Halen Almanya'da yaşadığını ve 2004 yılından bu yana Türkiye Tekvando  Milli Takımı'nda olduğunu ifade eden Tazegül, bugüne dek 2004 Dünya  Gençler Şampiyonası'nda altın madalya olmak üzere birçok derecesinin bulunduğunu ifade etmişti.

Madalyanın öyküsü

Bayanlar 57 kiloda finale yükselen Azize Tanrıkulu, ilk turda Malezyalı Teo Elaine ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk raundu 2-0, 2. raundu 5-4 önde tamamlayan Azize Tanrıkulu, son rauntta da 3 puan almasına karşın, 2 ihtar nedeniyle 1 ceza puanı aldığı için müsabakadan 7-4 galip ayrıldı.

Tanrıkulu, akşam seansında ABD'li Diana Lopez ile çeyrek final müsabakasına çıktı. Normal süresi karşılıklı puanlarla tamamlanan mücadelede, ilk puanı alan tarafın maçı kazanacağı uzatma periyodunda 'altın vuruş' yapan Azize Tanrıkulu, Pekin'in favorisi olarak gösterilen rakibini elemeyi başardı.

Milli sporcumuzun yarı finalde ise Martina Zubcic ile karşı karşıya geldi. Hırvat rakibi karşısında ilk raundu 2-0 kaybeden Azize Tanrıkulu, ikinci rauntta bir puan alıp rakibinin ceza alması nedeniyle son periyoda 1-1'lik eşitlikle girdi.

Son rauntta oldukça atak bir oyun sergileyen Azize Tanrıkulu, 4 puan alarak 5-3'lik maç skoruyla galibiyete ulaştı ve finale yükseldi. 

Servet'in tesellisi bronz

Erkekler 68 kiloda mücadele eden Servet Tazegül ise Perulu rakibi Peter Lopez'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu...

Erkekler 68 kiloda Servet Tazegül de ilk turda Kübalı Gessler Viera karşısında bir hayli zorlanmasına karşın galip gelmeyi başardı. Müsabakaya hızlı başlayan ve aldığı puanlarla ilk raundu 2-0 önde tamamlayan Tazegül, 2. raundda rakibinin kontraataklardan aldığı puanlarla 3-2 geriye düştü. Fakat rakibi, 2 ihtar nedeniyle 1 ceza puanı alınca bu raund 2-2 sonuçlandı. Tazegül, son raundda bir ara 3-2 yenik duruma düşmesine karşın, rakibinin suratına yaptığı 2 puanlık vuruşla yeniden öne geçti ve müsabakayı da 4-3 kazanmayı başardı.

Tazegül, çeyrek finalde Güney Koreli Son Taejin ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk raundu 1-0 geride kapatan sporcumuz, ikinci rauntta Koreli'nin ceza alıp 1 puanı silinmesine karşın son periyoda da 1-0 yenik girdi. son periyotta da puan alamayan Servet, maçı 1-0 kaybetti.

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