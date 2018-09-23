2 golde de VAR'a başvurulan maçta Trabzonspor Göztepe'ye mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe’yi ağırladı. Maçın henüz 8. dakikasında Göztepe, Yasin Öztekin’in golüyle öne geçti. Golden 20 dakika sonra Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak’ın büyük hatasıyla Yasin tekrar sahneye çıkarak farkı 2’ye yükseltti.

43. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı, atışı Burak Yılmaz kullandı. Burak Yılmaz, Göztepe kalecisi Beto’yu geçemeyince ilk yarı 2-0 sona erdi.

66. dakikada Burak Yılmaz’la Trabzonspor farkı 1’e indirdi. Hakem Hüseyin Göçek, ofsayt şüphesiyle VAR’a danıştı. Göçek, 68’de VAR’ın yardımıyla gole hükmetti. 90+4’te Burak Yılmaz’ın şutu direkten döndü.

90+5’te Rodallega, skoru 2-2 yaptı. Pozisyona yoğun itiraz geldi, hakem Hüseyin Göçek VAR yardımıyla pozisyonu tekrar izledi. Göçek, golü iptal etti.

Maçta başka gol olmayınca Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor’un eski oyuncusu Yasin Öztekin, takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 9’a yükseltirken Trabzonspor 7 puanda kaldı.