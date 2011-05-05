-2 GAZETECİYE 10'AR AY HAPİS CEZASI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Dönemin Aydınlık Dergisi Sorumlu Müdürü Zahide Ruhsar Şenoğlu ve ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya, ''terörle mücadelede görev alan kişileri terör örgütüne hedef göstermek'' suçundan, 10'ar ay hapisle cezalandırıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklar Şenoğlu ve Akkaya'yı, avukatları Mehmet Aytekin temsil etti. Davanın müştekilerinden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun avukatı Cemalettin Mutlu'nun da hazır bulunduğu duruşmaya, diğer müşteki İstanbul Bomba İmha ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in avukatı mazeret dilekçesi gönderdiği için katılmadı. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Esas hakkında savunma yapan sanıklar Şenoğlu ve Akkaya'nın avukatı Mehmet Aytekin, müvekkili Şenoğlu hakkında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen benzer davada beraat kararı verildiğini hatırlatarak, müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti. Müşteki Mutlu Ekizoğlu'nun avukatı Cemalettin Mutlu ise suçun sabit olduğunu belirterek, savcılık mütalaası doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını istedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Zahide Ruhsar Şenoğlu ve Ufuk Akkaya'nın, Aydınlık dergisinde terörle mücadelede görev alan müştekiler Mutlu Ekizoğlu ve Ali Fuat Yılmazer'in isimlerini, açık kimliklerini yayınlamak suretiyle terör örgütüne hedef göstermek suçlarının sabit olduğunu belirterek, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1. maddesine göre 10'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Zahide Ruhsar Şenoğlu'nun yaptığı, dönemin Aydınlık Dergisi'nin, 23 Ağustos 2009 tarihli sayısında, ''Fetullahçı Çete Mercek Altında'' ve ''Sahte Belgenin Anahtarı 3 Polis'' başlıklarıyla yer alan Ufuk Akkaya imzalı haberde, terörle mücadelede görev alan emniyet görevlileri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu ve İstanbul Bomba İmha ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in terör örgütlerine hedef gösterildiği belirtilmişti. İddianamede, günlük gazeteye dönüştürülen Aydınlık'ın ekonomi servisinde çalışan dönemin Aydınlık Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şenoğlu ile Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya'nın bu suçtan 1 ila 3 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.