T24 LogoT24 Logo
Gündem

'2 gazetecinin de yaşadığını kesin olarak biliyoruz'

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler hakkında açıklama yaptı

24 Mart 2012 21:47

 

"Yaşadıklarını kesin olarak biliyoruz!"
Suriye'de kaybolan gazetecilerin ailelerine müjdeli haber
 
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un hayatta ve sağlıklı olduklarını kesin olarak bildiklerini söyledi.
 
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye belgesel çekmek için giden Gerçek Hayat dergisi Ortadoğu temsilcisi Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun'un İdlip kenti yakınlarında kaybolduğunu hatırlattı. 
 
Konuyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Yıldırım, ''İdlip'e yakın bir bölgede gazetecilik görevlerini yaparken kaybolan Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un hayatta olduklarını ve sağlıklı olduklarını kesin olarak biliyoruz'' dedi.
 
Olaya ilişkin görüşmeleri bizzat kendisinin yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, ''Bu süreç umduğumuzdan daha uzun sürdüğü için üzgünüz. Gazeteci arkadaşlarımızın dönüşlerini, ailelerinin sabırla beklemelerini diliyorum'' diye konuştu.
 
Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, konunun hassasiyetinden dolayı daha fazla bilgi vermenin doğru olmayacağını belirterek, ''gerektiği takdirde ilerleyen günlerde detayları açıklayabileceğini'' sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

suriyede kayıp gazetecileradem özkösehamit çoşkun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24