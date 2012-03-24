'2 gazetecinin de yaşadığını kesin olarak biliyoruz'

"Yaşadıklarını kesin olarak biliyoruz!"

Suriye'de kaybolan gazetecilerin ailelerine müjdeli haber

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un hayatta ve sağlıklı olduklarını kesin olarak bildiklerini söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye belgesel çekmek için giden Gerçek Hayat dergisi Ortadoğu temsilcisi Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun'un İdlip kenti yakınlarında kaybolduğunu hatırlattı.

Konuyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Yıldırım, ''İdlip'e yakın bir bölgede gazetecilik görevlerini yaparken kaybolan Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un hayatta olduklarını ve sağlıklı olduklarını kesin olarak biliyoruz'' dedi.

Olaya ilişkin görüşmeleri bizzat kendisinin yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, ''Bu süreç umduğumuzdan daha uzun sürdüğü için üzgünüz. Gazeteci arkadaşlarımızın dönüşlerini, ailelerinin sabırla beklemelerini diliyorum'' diye konuştu.

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, konunun hassasiyetinden dolayı daha fazla bilgi vermenin doğru olmayacağını belirterek, ''gerektiği takdirde ilerleyen günlerde detayları açıklayabileceğini'' sözlerine ekledi.