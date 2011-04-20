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Ekonomi

2 GAZETE EL DEĞİŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) 

20 Nisan 2011 20:41

-2 GAZETE EL DEĞİŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Doğan Gazetecilik A.Ş. Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye satışı konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Doğan Gazetecilik A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Şirketimiz bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarının (www.milliyet.com.tr) KDV dahil 47 milyon 960 bin ABD Doları bedel üzerinden; Şirketimizin 129 milyon TL sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu ve bünyesinde Vatan Gazetesi'nin tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'de sahip olduğumuz beheri 100 TL nominal değerli 1 milyon 289 bin 996 adet hisse senetlerinin tamamının 26 milyon ABD Doları bedel üzerinden, Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye satışı konusunda, Şirketimiz ile DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. arasında genel esaslarda mutabakat sağlanmıştır'' denildi. Açıklamada, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasını takiben ayrıca detaylı açıklama yapılacağı belirtildi.

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