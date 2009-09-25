2 Fransız savaş uçakğı Akdeniz'e düştü

Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait iki Rafale tipi savaş uçağı, dün Perpignan şehri açıklarında Akdeniz’e düştü.



Fransız Deniz Kuvvetleri basın sözcüsünün açıklamalarına göre sebebi henüz bilinmeyen kazanın ardından pilotların biri hemen kurtarıldı, diğeri ise halen aranıyor, kurtarılan pilotun sağlık sorunu yok.



İki uçağın havada birbirine değmiş olabileceğinden söz edilen açıklamada iki jetin aynı anda suya gömülmelerinin başka türlü açıklanamayacağı ifade edildi.



Sadece Fransız ordusu tarafından kullanılan Fransız malı Rafale’lerin Brezilya’ya pazarlanması için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bizzat uğraşıyor.



Bu, yüksek teknoloji ile donanımlı Rafale savaş uçaklarının uğradığı ikinci kaza, daha önce Fransa’nın Coreze bölgesinde düşen bir Rafale’ın pilotu kurtulamamıştı.