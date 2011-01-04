-2 FİLİSTİNLİNİN TUTUKLANDIĞINI TEYİD ETTİ LONDRA (A.A) - 04.01.2011 - Londra, İsrail'de, Hamas mensubu oldukları belirtilen iki Filistinlinin, saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklandığını doğruladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin Kudüs konsolosluğunda görevli Arap asıllı iki memurun, bir stadyuma karşı saldırı planını önleme amacıyla İsrail makamları tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde tutuklandığı haberi Londra'ya ulaştı" diye konuştu. Sözcü, tutuklanan iki kişinin yasadışı silah satma suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Sözcü, İngiliz makamlarının sözkonusu iki kişiye yönelik suçlamaların teyid haberini beklediğini ve yasal sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi. İsrail İç Güvenlik Servisi (Şabak/Şin Bet) tarafından tutuklanan Filistinliler ile ilgili soruşturmada, bu kişilerin Doğu Kudüs'ün Sur Bahir ilçesinden Musa Hamada ile Beyt Safafa'dan Bessam Ömeri olduğu belirtilmişti. Hamada ile Ömeri'nin, 2009 başında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından harekete geçtiği, Kudüs'ün eski belediye Başkanı Teddy Kolek'in adını taşıyan Teddy stadyumunda, lig maçları sırasında roket saldırısında bulunmayı planladıkları, bu amaçla stadyum çevresinde araştırma yapıp bilgi topladıkları, ancak planlarını hayata geçiremedikleri iddia edilmişti. Soruşturmada, Hamada ile Ömeri'nin, Müslüman Kardeşler Hareketi içinde aktif oldukları, tabancalar satın alıp tüfek ve diğer patlayıcı maddeleri de alma girişiminde bulundukları öne sürülmüştü.