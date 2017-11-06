2 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen Cuma günü düzenlenen operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü\'nde doktor olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen 25 yaşındaki Merve Nur A. ile medikal işi yapan 23 yaşındaki Kemal İ.\'nin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. \'ByLock\' kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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