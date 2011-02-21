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2 feribot 1 fırkateyn Libya'ya gidiyor

Libya'da kurtarılmayı bekleyen yüzlerce Türkü topluca ülkeden çıkarmak için harekete geçildi. Yarın

21 Şubat 2011 02:00

T24 - Libya'da kurtarılmayı bekleyen yüzlerce Türkü topluca ülkeden çıkarmak için harekete geçildi. Yarın öğlen saatlerinde 2 feribot ve 1 fırkateyn Afrika kıyılarında olacak.

Libya'da çıkan isyanın ardından ülkede mahsur kalan Türkleri kurtarmak için İDO en modern iki feribotunu gönderiyor.

Osmangazi ve Orhangazi feribotları bugün saat 13.00'de hareket edecek. 22 saatlik  yolculuğun ardından Libya'daki Türklerin tahliyesi başlayacak.

Kızılay ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevlilerin de hazır olduğu feribotlarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlendireceği Özel Harekatçılar da bulunacak.

Feribotların Akdeniz'deki güvenliğini ise Aksaz Deniz Üssü'nden görevlendirilecek bir fırkateyn üstlenecek.

İki feribotun yaklaşık 2 bin 400 Türk'ü Libya'dan çıkarması bekleniyor. İDO yetkilileri NTVMSNBC'ye yaptığı açıklamada bu sayının 12 uçak kapasitesine denk olduğunu vurguladı.

Kurtarılan Türklerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Kızılay'ın hazırladığı kumanyalarla sağlanacak.

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