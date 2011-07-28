2 Fenerbahçeli'den biri şikeye inanıyor!

T24

'Ligin de tadı kalmaz'





Online araştırma şirketi Dorinsight Araştırma’nın internet üzerinden yaptığı şike anketinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 81 ilden % 50’si kadın, 2 bin 800 kişinin katıldığı ankete göre, Türk halkının yüzde 76’sı, F.Bahçe taraftarının ise yüzde 49’u şike olaylarının gerçekliğine inanıyor.Türk halkının yüzde 45’inin, F.Bahçe taraftarlarının ise yüzde 24’ünün Aziz Yıldırım’a olan güvenin azaldığı görüldü. Ankete katılanların yüzde 61 ise takımlarına inançlarının sarsılmadığını söyledi.Şike kanıtlansa bile taraftarın takımını değiştirmeyeceği görüşünün çıktığı araştırmada, halkın yüzde 64’ü şike söylentilerinde adı geçen takımların küme düşürülmeyeceğine inanıyor. F.Bahçe taraftarları yüzde 46 ile kişilerin hataları takıma mal edilemez derken, diğer takım taraftarlarının yüzde 88’i ise ‘Suçu olan herkes cezasını çekmeli’ diyor.Araştırmaya katılanların yüzde 71’i şike skandalının Türk futbolunun kalitesini düşürdüğünü, yüzde 74’ü dış basındaki haberlerin Türk futboluna zarar verdiğini ve yüzde 45’i de liglerin ertelenmesi gerektiğini düşünüyor. Yine halkın yüzde 63’ü, F.Bahçe taraftarının ise yüzde 85’i verilecek muhtemel cezayı kulübün çekmesini doğru bulmuyor.Taraftarlara göre şike olaylarında adı geçen takımların bir alt lige düşürülmesi durumunda % 39’u bir daha şike olayının yaşanmayacağını ama liglerinde tadının kalmayacağı (% 35) görüşünde. Eğer takımlar bir alt lige düşürülürlerse en büyük zararı % 56’yla kulüpler, yüzde 48’le Digitürk ve %35’le sponsorların göreceğine inanılıyor.Ankete katılanların büyük çoğunluğu (% 59) takımların ligden düşürülüp, şikeye karışan isimlerin suçsuz olduklarının açıklanmasının, takımların ligden düşürülmeyip, şikeye karışan isimlerin suçlu bulunmasından daha kötü sonuçlar doğuracağına inanıyor. F.Bahçe taraftarlarının % 18’i daha fazla lisanslı ürün alacağını söylerken, F.Bahçe dahil tüm takım taraftarlarının % 68’i lisanslı ürün alımında bir değişiklik olmayacağına inanıyor.