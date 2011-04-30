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Dünya

2 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ BAKÜ (A.A)

30 Nisan 2011 12:35

-2 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ BAKÜ (A.A) - 30.04.2011 - Azeri-Ermeni cephe hattında yapılan ateşkes ihlalinde iki Ermeni askerinin öldüğü, birinin yaralandığı bildirildi. Ermeni haber sitesi news.am, dünkü ateşkes ihlalinde iki Ermeni askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını duyurdu. Haberde, askerlerin kimliği ve ateşkes ihlalinin nerede yapıldığı konusunda bilgi verilmedi. İki gün önce yapılan ateşkes ihlalinde de Vazgen Bahşiyan (19) adlı Ermeni askeri ölmüştü. Her iki ülkenin Savunma Bakanlıklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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