T24 LogoT24 Logo
Gündem

2. Ergenekon'dan 2 kişi tahliye edildi

İkinci "Ergenekon" davası tutuklu sanıklarından tahliye edilen Teğmen Arık'la Hüseyin Keskin'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Cihan Arık ve Hüseyin Keskin tahliye edildi. Hüseyin Keskin ve Cihan Arık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, hâkim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı.


Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, 18 aydır tutuklu olan Hüseyin Keskin ve Teğmen Cihan Arık'ın tahliyesine karar verdi.



Yurt dışına çıkış yasağı



Tahliyelerine karar verilen sanıklar Hüseyin Keskin ve Cihan Arık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, yaklaşık 5 saatlik aranın ardından, hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı.


Sanık Fahri Süslü'nün talebi üzerine, iddianamede yer alan Ali Balkız, Kazım Genç, Minas Durmazgüler ve Mesrob Mutafyan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarından ilk olarak ne zaman haber alındığının, hangi tedbirlerin uygulandığının Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sorulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosya sanıklarına ait emanette bulunan bilgisayarların sayısının tespiti ile inceleme yapılan bilgisayarların hard disklerinin çıkarılmasına, çıkarılan hard disklerin ayrı emanete aldırılarak, bilgisayarların da ilgili sanıklara iadesine karar verdi. 


Tahliye olan sanıklar Hüseyin Keskin ve Cihan Arık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 38 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 09:00'a erteledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24