2. Ergenekon'dan 2 kişi tahliye edildi

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Yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, hâkim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı.Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, 18 aydır tutuklu olan Hüseyin Keskin ve Teğmen Cihan Arık'ın tahliyesine karar verdi.Tahliyelerine karar verilen sanıklar Hüseyin Keskin ve Cihan Arık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, yaklaşık 5 saatlik aranın ardından, hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı.Sanık Fahri Süslü'nün talebi üzerine, iddianamede yer alan Ali Balkız, Kazım Genç, Minas Durmazgüler ve Mesrob Mutafyan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarından ilk olarak ne zaman haber alındığının, hangi tedbirlerin uygulandığının Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sorulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosya sanıklarına ait emanette bulunan bilgisayarların sayısının tespiti ile inceleme yapılan bilgisayarların hard disklerinin çıkarılmasına, çıkarılan hard disklerin ayrı emanete aldırılarak, bilgisayarların da ilgili sanıklara iadesine karar verdi.





Tahliye olan sanıklar Hüseyin Keskin ve Cihan Arık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 38 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 09:00'a erteledi.