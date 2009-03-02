2. Ergenekon iddianamesi tamamlandı mı?

İkinci Ergenekon iddianamesinin tamamlandığı, 1000 sayfadan fazla tuttuğu, içeriğinde, AKP Hükümeti'nin Cumhuriyet mitingleriyle düşürülmeye çalışıldığı iddiasının yer aldığı ileri sürüldü. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, 'AA' vasıtası ile bunu yalanladı.



İkinci iddianame tamamlandı mı?



İddia şöyle: İkinci iddianame yine Levent’teki Ticaret Mahkemesi’nde yazıldı. 12 polis ve 3 savcı aylar süren iddianameyi tamamladı. Bin sayfayı aşacağı beklenen iddianamede Emekli Orgeneraller Eruygur ve Tolon’un neden tutuklandığı sorusunun cevabı ortaya çıkacak.



İddianamede AKP Hükümeti'nin Cumhuriyet mitingleriyle demokratik olmayan yollarla düşürülmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Bu yönündeki delil ve telefon konuşmaları iddianamede yer alıyor. Generallerin bu mitinglerin beyin takımı oldukları iddiaları var.



İkinci iddianamede terör örgütü PKK ile Ergenekon ilişkilendiriyor. PKK ile Ergenekon’un bağlantısını kuran en önemli unsur gizli tanıklar... Gizli tanık ifadeleri savcıların elindeki delillerin önemli bölümünü oluşturuyor.



Soruşturma başlar başlamaz çok sayıda PKK’lı savcılara ifade vermek istediler. Birçoğu Ergenekon savcılarına mektup yazdı ve tek tek ifade verdiler. İddianamenin yazımı devam ederken PKK’lı tanık sayısı daha da arttı. Son iki hafta içinde tutuklu 3 kişi daha cezaevinden savcılığa götürüldü, ifadeleri alındı.



Terör örgütünün birçok eylemin Ergenekon olduğu iddia ediliyor. Bu eylemlerin perde arkasındaki aktörlerin de yine Ergenekon sanıkları olduğu belirtiliyor. PKK kadrolarını da Ergenekon’un yönettiği savcıların iddiaları arasında...



İddianamede Ergenekon’un nüfuz ettiği diğer örgütler de sıralanıyor. O örgütlerin isimlerini Dev Sol, DHKP-C ve El Kaide olarak sıralıyor savcılar. Ergenekon’un özellikle Hizbullah ve El Kaide bağlantısı uzun zamandır konuşuluyor. İddianamedeki belgelerle bu iddiaların delillendiği belirtiliyor.



İddianamede yakın tarihi derinden etkileyen çok sayıda cinayetle ilgili bilgiler de yer alıyor. Özellikle Necip Hablemitoğlu, Özdemir Sabancı ve Gazi olayları ile ilgili de yepyeni bilgilerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.



' 'Yetkililer' AA vasıtasıyla yalanlandı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ‘bazı basın ve yayın organlarında 'Ergenekon' soruşturması kapsamında ikinci iddianamenin yazımının tamamlandığı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



Yetkililer, "söz konusu soruşturma kapsamında yazımı tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiline gönderilen ikinci bir iddianame olmadığını" vurguladı.



