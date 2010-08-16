-2. ''ERGENEKON'' DAVASININ 74. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 74. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 31 tutuklu sanık getirildi. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Ersin Gönenci ve Oğuz Bulut ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın savunmasını yapmasıyla devam ediliyor. Tutuklu sanık Ersöz, avukatının savunmasını yaptığı duruşmanın bu bölümüne, video konferans sistemiyle katılmıyor.