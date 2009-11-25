2. Ergenekon davasında 5 tahliye

T24 - İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından 5'inin tahliyesine karar verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından mahkeme heyetinin aldığı kararlar, üye yargıç Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre buna göre heyet, dosya kapsamı ve suç niteliğinin değişme olasılığını dikkate alarak, tutuklu sanıklardan Teğmen Onur Özdemir, Jandarma Astsubaylar İlhan Bulayır ve Murat Eke, polis memurları Kemalettin Balcı ile Bülent Güngördü'nün tahliyelerine karar verdi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'a erteledi.