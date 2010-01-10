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2. Ergenekon davası devam ediyor

2. Ergenekon davasının 29. duruşması 17 günlük bir aradan sonra yarın yapılacak.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - Emekli orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur ve Tuncer Kılınç, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve gazeteci-yazar Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 108 sanıklı ikinci ''Ergenekon'' davasının 29. duruşması 17 günlük aradan sonra yarın yapılacak.

Yargılamanın başında 18'i tutuklu, biri aranan ve diğerleri de tutuksuz olan 56 sanıklı ikinci ''Ergenekon'' davasının ilk duruşması, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında oluşturulan salonda 20 Temmuzda yapıldı.

Yaklaşık 5 ayda 28 duruşma yapan mahkeme heyeti, bu süre içerisinde tutuklu sanıklardan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Mustafa Balbay, Birol Başaran ve Tuncay Özkan'ın savunmalarını aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye gönderilen yazıda da 7 Ocak 2009 tarihinde evi aranan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hakkındaki ''gizli soruşturma''nın devam ettiği bildirildi.

Mahkeme, eski kuvvet komutanları emekli Orgeneraller Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek'in ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında alınan ifadelerinin de savcılıktan istenilmesine karar verdi.

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