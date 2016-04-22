2. Elizabeth'in pastasını Müslüman kadın hazırladı

90'ncı yaşını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth’in doğum günü pastasını Nadiya Hussain adlı Müslüman bir kadın hazırladı.

BBC Televizyonu'nda yayımlanan ülkenin en popüler pasta yarışması The Great British Bake Off'u kazanan Hussain, Buckingham Sarayı’ndan pasta siparişi ilk geldiğinde şaka sandığını söyledi.

Sekiz pasta tasarladığını ancak üzerine portakal suyu gezdirilen, krema ve marmelatlı üç katlı pastada karar kıldığını belirten Hussain, pastayı henüz tanışmadığı Kraliçe’ye bizzat teslim edecek.

Pasta için kullandığı malzemeleri Twitter hesabında paylaşan Hussain, sipariş sırasında pastanın şekli kendisine bırakıldığı için zorlandığını ama "pastayı herhangi biri için yapıyormuş gibi davranmaya çalıştığını" belirtti.