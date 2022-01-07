2. Dünya Savaşı'nda görev yapan ABD askerinin annesine yazdığı mektup, 76 yıl sonra teslim edildi

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2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda görev yapan bir ABD askerinin Massachusetts'te yaşayan annesine gönderdiği mektup, 76 yıl sonra adrese ulaştı.

Mektubu yazdığı zaman 22 yaşında olan Çavuş John Gonsalves, mektubu 1945'in Aralık ayında, yani savaş resmen bittikten sonra yollamıştı.

WFXT-TV'nin haberine göre mektup, Pittsburgh'da bir posta servisi dağıtım merkezinde 75 yıl sonra bulundu.

Mektupta, Gonsalves'in "Sevgili anne, bugün senden bir mektup daha aldım ve her şeyin yolunda olduğunu duymak beni mutlu etti. Bende de durumlar iyi. Ancak yemekler çoğu zaman kötü" yazdığı görülüyor.

Gonsalves mektubu, "Sevgiler ve öpücükler. Umarım seni yakında göreceğim" diye imzalamış.

Gonsalves ve annesi hayatını kaybetse de ABD Posta Servisi, mektubun yazarının eşi Angelina'ya "Bu mektubu ulaştırmak bizim için çok önemliydi" notuyla ulaştırdı.

Angelina Gonsalves eşinin mektubunu aldıktan sonra Posta Servisi'ne teşekkür etti.