2. Dünya Savaşı bombaları nedeniyle dev tahliye

Almanya'nın Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilmesi için pazar günü kentte yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi.

Bir inşaatta bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bombadan ise ikisinin imha edildiği bildirildi. Kent belediyesinden yapılan açıklamada, üçüncü bir bombanın ise su jeti adı verilen makine ile etkisiz hale getireceği belirtildi. Bombanın fitili zarar görmüş olduğu için manuel bir şekilde bombanın imha edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.Su jeti adı verilen makinenin yarattığı basınç ile bombanın kesileceği kaydedildi. Bombanın etkisiz hale getirilmesi durumunda kontrollü bir şekilde patlatılmasına gerek kalmayacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, önce beş bomba bulunduğunu düşünmüştü. Ancak itfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bomba sanılan iki kütlenin hurda metal olduğu anlaşıldı.

Tahliye edilenler kenti geziyor

Hannover'de bombanın bulunduğu yerde tahliye edilenler ise acil durum merkezleri yerine kenti gezdiği, sunulan kültür hizmetlerinden yararlanmayı tercih ettiği belirtiliyor. Evlerinden tahliye edilen bir çok kişinin müze, sinema veya hayvanat bahçesine gittiği kaydediliyor.

Bulunan bombaların, tahminlerin aksine kentte demiryolları ulaşımını pek aksatmadığı bildiriliyor. Kentteki merkez tren garının öğleden sonra bölgesel trenlerin ulaşmına açıldığı haber verildi.

Hannover Belediyesi halkı twitter üzerinden bilgilendiriyor. Son gönderilen mesajda, “şimdiye kadar vatandaşları için kurulan telefon hattı bin yüz kez arandı. Çok sayıda kişi daha ne kadar süreceğini soruyor. Henüz yeni bir bir bilgi yok, lütfen sabır!” ifadesi kullanıldı.

İkinci büyük tahliye

Almanya'da hâlâ İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar bulunabiliyor. Hannover'den önce ülkedeki en büyük tahliye 2016 yılının Aralık ayında Augsburg'da gerçekleşmişti. Kentten yaklaşık 54 bin kişi bulunan bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında tahliye edilmişti.

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dpa, JD/BÖ