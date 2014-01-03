2. Dünya Savaşı bir can daha aldı!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Euskirchen kasabasında Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patladı. Patlamada bir kişi öldü, çok sayıda da yaralı var.

Ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, Almanya'nın Euskirchen kasabasında bugün öğle saatlerinde bir kepçe kazı yaptığı sırada bir patlama meydana geldi.

İnşaat alanında kuyu kazan kepçe,2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patlamasına neden oldu. İş makinasını kullanan operatör olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Alman haber ajansı DPA, polisin güvenlik çemberi oluşturduğu kaza yerinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bombanın patlaması sonucu bir kilometre uzaktaki binaların camlarının kırıldığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle Euskirchen kasabasında bir süpermarketin çatısının çöktüğü ancak şans eseri kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Alman polisi, patlamanın 20 kilometre uzaklıktaki Bonn kentinde bile duyulduğunu açıkladı.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan haberde. 2. Dünya Savaşı'nda 1944 yılında müteffik ülkeler Euskirchen kasabasına binlerce bomba yağdırdı bilgisi yer aldı. Bölgede günümüzde bile yer altında saklı birçok patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 2012 yılında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 700 bomba bulunarak imha edilmişti.