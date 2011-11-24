2 duble rakı içen sürücüye 2 yıl hapis verilecek



T24 - Yargıtay, 121 promil alkollü sürücüye 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. Karar; Adli Tıp'ın, 100 promil ve üzerindeki alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırdığı yönündeki raporuna dayandırıldı.



Milas’ta, 121 promil alkollü çıkan sürücü hakkında TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişiye” 2 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin 179/3. maddesi uyarınca dava açıldı.



Milas 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın önceki kararları doğrultusunda, sanığın alkollü araç kullanmasına rağmen trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü konusunda delil olmadığı belirtilerek, beraat kararı verdi.



Ancak kararın savcılık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne geldi.



Daire, TCK’nın 179/3. maddesindeki suçun “soyut tehlike suçu olduğu” ve alınan alkolün etkisiyle güvenli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğu halde trafikte araç kullanmanın bu suçun oluşumu için yeterli olduğunu kaydetti.



Vatan'ın haberine göre; kararda, Adli Tıp Kurumu’nun benzer olaylarla ilgili olarak verdiği bilimsel görüşlerinde, 100 promil ve üzerindeki alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğunun belirtildiğine vurgu yapıldı. Kararda, sanığa yüklenen suçun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verildiği belirtilerek mahkeme kararının bozulduğu belirtildi.



Karara göre dava yerel mahkemede yeniden görülecek. Mahkemenin beraatte direnmesi halinde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda nihai olarak karara bağlanacak.



Mahkemenin Yargıtay kararına uyması halinde ise sürücüye 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yargıtay’ın bu kararıyla 100 promilin üzerinde alkollü çıkan sürücülere idari para cezası, sürücü belgelerinin geri alınması, psikoteknik değerlendirme ve pskiyatri muayenesi gibi yaptırımlara ek olarak 2 yıla kadar hapis cezası da verilecek.





1.90’a ceza verilmemişti



Yargıtay’ın önceki kararlarında alkollü araç kullanılması tek başına bu cezanın verilmesi için yeterli görülmüyordu. Bunun için uzman raporu şartı aranıyordu. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 190 promil alkolle araç kullanıp kaza yapan sürücüye, “trafik güvenliğini tehlikeye atmak” suçundan verilen cezayı, raporla tespit yapılmadığı için eksik soruşturma nedeniyle bozmuştu.





Kaç kadehte ne kadar alkol var?



0.50 PROMİL

1 duble rakı, 1 kadeh votka, 2 kadeh şarap, 2 bardak bira



1.00 PROMİL

2 duble rakı, 2 kadeh votka, 4 kadeh şarap, 4 bardak bira





İki yıl hapsi içişleri istemişti



İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında, 1 promil ve üzerinde alkollü çıkan sürücülere 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü açıklanmıştı.



Tasarıda 0.50 ile 100 promil arasında alkollü çıkan sürücülerin başkalarının hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikeye sebebiyet verip vermedikleri konusunda uzman görüşü alındıktan sonra 2 yıla kadar hapis cezası verileceği, 100 promilin üzerinde ise hiçbir araştırmaya gerek olmadan doğrudan bu cezanın verileceği düzenlenmişti. Yargıtay’ın bu kararıyla tasarıdaki hükümler de fiilen uygulanmış oldu.











