Tekirdağ'da bir inşaat firması sahibi, işçilerinin paralarını ödeyebilmek için 2 daire alana 1 daireyi ücretsiz veriyor.



Çerkezköy'ün Kapaklı Beldesinde faaliyet gösteren Demir Yapı İnşaat'ın sahibi Tacettin Demir, 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve 3 aydır tek bir daire satamadıklarını belirterek, “işçilerin parasını ödeyemeyecek duruma geldik” dedi.



Ekonomik kriz nedeniyle çok zor durumda olduklarını, krizden çıkabilmenin yollarını aradıklarını belirten Demir, şunları söyledi:

“Krizde işçi çıkartmamak için '2 daire alana 1 daire bedava' kampanyası düzenledik. Firmamızda çalışan 35 kişinin maaşlarını verebilmek, onları işten çıkarmamak için böyle bir kampanya yapmaya karar verdik ve firmamızın yaptığı daireleri maliyetinin altına satıyoruz. Çünkü artık yanımızda çalışan işçilerin parasını ödeyemeyecek duruma geldik.”

Demir, ekonomik krizden önce daire fiyatlarının 60 bin ile 100 bin arasında değiştiğini, şimdi ise daire fiyatların hemen hemen yarı yarıya düştüğünü bildirdi.



Başlattıkları kampanya ile 2 daire alana 1 daireyi bedava verdiklerini anlatan Demir “80 bin YTL'den 2 daire alana bir daireyi de tapusuyla beraber bedava veriyoruz. Dairelerimiz çok lükstür. Satın almak isteyen vatandaşlarımız Kapaklı Beldesinde dairelerimizi gelip görebilir” dedi.



Parası olan konuta yatırsın



Ekonomik kriz nedeniyle konut fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü belirten Demir, parası olan vatandaşlara konut almasını önerdi.



Krizin sona ermesiyle tekrar daire fiyatlarının yükseleceğini anlatan Demir, “parası olan bu kriz ortamını iyi değerlendirsin. Daire fiyatları gerçekten çok ucuzladı. Geçen sene 100 Bin YTL'ye satılan daireler şimdi 50 bin YTL'ye düştü. Fiyatlar artmadan bu fırsatı kaçırmayın” diye konuştu.

