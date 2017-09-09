2 çocuklu ailenin yıkılmaya yüz tutan evde yaşam savaşı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Belen İlçesi\'nde 30 yaşındaki Ömer Korkmaz eşi 26 yaşındaki Hülya ile çocukları 2 yaşındaki Musa ve 3 yaşındaki Mustafa Korkmaz çatısı toprak, duvarları ise yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Belen İlçesi\'ne bağlı Amanos Dağı eteklerindeki Kömürçukuru Mahallesi\'nde oturan ve çam kozalakları toplayarak satıp karınlarını doyurmaya çalıştığını belirten Ömer Korkmaz, dedesinden kalma tek odalı evin çatısının aktığını, duvardaki delikler nedeniyle ısıtamadığını söyledi. Bir mesleğinin ve düzenli çalıştığı .ir işinin olmadığını belirten Korkmaz, kendine iş verilmesi halinde iyi bir eve taşınıp, hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebileceklerini söyledi. Ömer Korkmaz, \"Ben 30 yaşındayım, şimdiye kadar Kömürçukuru Mahallesi\'nden dışarı çıkmış değilim aynı mahalleden tanıştığım eşimle bundan yıllar önce evlendik. Dedemizden kalan tek odalı bir evde yaşıyoruz. Ancak son yıllarda bakımsızlık nedeniyle bu evin toprak çatısı kışları su geçirmeye başladı. Duvarları yıkılmak üzere iş istiyorum\" dedi.

Gözyaşları içinde zor durumda olduklarını anlatan anne Hülya Korkmaz ise, \"Evimizin halini görüyorsunuz, duvarları çatlak, açılan delikleri plastik örtülerle kapattık, çatımız akıyor, orayı da çadırla kapattık ama önümüz kış, eşimin düzenli bir işi yok, eve ekmek getirmekte zorlanıyor. Kış gelmeden başımızı sokacak bir ev bir de eşime kalıcı iş istiyorum\" diye konuştu.

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