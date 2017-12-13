2 çocuk, çakmak gazı soludukları tüpün patlamasıyla ağır yaralandı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde H.D. (13) ile M.E. (13), çakmak gazı solumak istedikleri tüpün patlaması sonucu ağır yaralandı.

Çermik ilçesinde madde bağımlısı oldukları ileri sürülen H.D. ile M.E. dün akşam saatlerinde çakmak gazı solumak için Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan boş su tankerinin içine girdi. İki çocuğun çakmak gazı soluduğu tüp aniden patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler, polise ve 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından su tankerinden çıkarılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan çocuklar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.