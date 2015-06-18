2 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi

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Gaziantep'te işçi Osman Köse, eşi Arzu Köse'yi av tüfeğiyle öldürdü

18 Haziran 2015 17:19

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, 25 yaşındaki Arzu Köse, tartıştığı 28 yaşındaki eşi Osman Köse tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

DHA'dan Metin Faruk Tamer'in haberine göre, fabrika işçisi Osman Köse eşi Arzu ve 2 çocuğunu alarak babasının çiftlik evine gitti. Gece geç saatlerde Köse çifti arasında iddiaya göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Osman Köse, evde bulunan av tüfeğiyle 5 yıllık eşi Arzu Köse'ye peş peşe ateş etti. Eşinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Arzu Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Osman Köse ise silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Arzu Köse'nin cesedi incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Otopsi merkezinde yeğeni Arzu Köse'nin cenazesini almak için bekleyen dayısı Halil Güdümen, "Uyuşturucu yüzünden yeğenim eşi tarafından öldürüldü. Eşi madde bağımlısıydı. Uyuşturucuyu satan ve kullanan kişilere karşı yetkililer önlem almalı" dedi.
 

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