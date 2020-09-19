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2 çocuk annesi kadın, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti

19 Eylül 2020 17:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinden akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da, özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Eda Kaya, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

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