2 çocuğunu öldürüp intihar etti (2) - Yeniden

Süleyman EKİN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Aksu ilçesinde, 40 yaşındaki Göksel Akşeker, 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi\'nde bulunan 11\'inci Sokak\'taki iki katlı binanın üst katında meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce 2 çocuğuyla Gaziantep\'ten gelen baba Göksel Akşeker\'den perşembe gününden beri haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla Akşeker Ailesi\'nin yaşadığı eve girdi. Ev sahibi, içeri girdiğinde 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğu ve baba Akşeker\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi.

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelip, incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere açıklama yapktı. Uzunkaya, \"İçeride bir baba iki çocuğu var. Aile içi bir dram, facia olayı. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk öldürülmüş. Sonra da kendisi intihar etmiş. Görüntü, intihar görüntüsü; silah elinde. Anlaşılan o ki perşembe gününden beri haber alınamayan bir aile. 1.5 ay önce buraya yerleşilmiş. Baba, polisiye yönden geçmiş kayıtları olan bir şahıs. Gerekli adli soruşturma, kapsamlı şekilde yapılacak. Ailesine haber verildi. Savcı ve doktor incelemesinden sonra ayrıntılı bilgi verilecek. Ev içersinde oldukça kurşun izleri var. Birkaç sahte kimlik bilgileri var. Evi de sahte kimlikle kiralamış\" diye konuştu.

Evin içinde kapalı bir oda olduğu ve polis tarafından odanın açıldığı öğrenilirken, odada ne olduğu ise açıklanmadı. Babayla çocuklarının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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