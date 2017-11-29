2 çocuğun öldüğü yangınla ilgili beraat kararı bozuldu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesindeki bir evde yaklaşık 2 yıl önce çıkan yangında, çocukları 9 yaşındaki Helin ile 1 yaşındaki Emir\'in ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan Arife- Ferhat Çelen çifti ile diğer sanık Kaan Kadir Kirik hakkında verilen beraat kararı, Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozuldu.

Kuruçeşme mahallesi, 203/1 sokak, numara 5\'teki tek katlı evde 6 Aralık 2015 tarihinde yangın çıktı. Çelen Ailesi\'nin en büyük çocuğu Helin Çelen, kardeşleri 8 yaşındaki Baran, 6 yaşındaki Arda ve 4 yaşındaki Ata Çelen\'in evden çıkmasını sağladıktan sonra, en küçük kardeşi Emir Çelen\'i kurtarmak üzere tekrar içeri girdi. Ancak evde, alevlerin arasında kalan minik Emir ve dışarı çıkamayan Helin Çelen yaşamlarını yitirdi.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında, aralarında sorun bulunan Arife ve Ferhat Çelen çiftinin evde olmadığı anlaşıldı.

Kurtulan üç kardeşten Baran\'ın \"Evimizi sakallı biri yaktı\" demesi üzerine \'Sakallı Kadir\' diye bilinen Kaan Kadir Kirik polis tarafından gözaltına alındı. Kirik, anne ve baba ile birlikte adliyeye sevk edildi. Kirik tutuklanırken, anne ve baba ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında, evde bulunan her bir çocuk için ayrı ayrı olmak üzere 5\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemeyle dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 31 Mart\'ta yapılan son duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Kaan Kadir Kirik, tutuksuz sanıklar Arife Çelen, Ferhat Çelen, sanıkların avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilen Özen katıldı. Mahkeme heyeti, anne, baba ve Kaan Kadir Kirik\'in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilen Özen, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, suç ve hüküm tarihlerinde 15 yaşından küçük olan mağdurlar Baran, Arda ve Ata Çelen\'in anne ve babasının sanık olması nedeniyle mağdurları temsilde menfaat çatışması bulunduğunu belirtti. İlgili kanununa göre mağdurlara bu davaya ilişkin olarak temsil kayyumu tayin ettirilmesi, kayyumun şikayet ve katılma konusundaki beyanının alınmasının ardından hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, mağdur Arda Çelen ile tanıklar Ayhan Çamurlu ile Adem Çakır\'ın soruşturma ifadelerine neden itibar edilmediğinin karar gerekçesinde tartışılmadığı ve eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Kadarın bozulmasının ardından dava İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tekrar görülecek.



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